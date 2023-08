Bruno Giordano spara a zero su Milinkovic | “Lui grande giocatore è stata una creazione collettiva È stato pompato in modo…”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 26 agosto 2023) L’ex calciatore di Lazio e Napoli,, ha rilasciato un’intervista sul quotidiano “Il Foglio“, dove tra le altre cose ha parlato del calcio arabo e del centrocampista serboSavic, che dopo otto stagioni al club biancoceleste, è andato a giocare proprio in Arabia con l’Al-Hilal. Non sono state belle parole quelle spese per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mourinho frecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi…” Bocci sbotta contro Lazzari e Zaccagni: “Stringere i denti non fa per loro, meglio le vacanze. Servirebbe più…” Lazio, i tifosi furiosi per le parole di Acerbi: “C’e gente che ancora lo difende, se non fosse...