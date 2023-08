Brioches super soffici | non serve il forno! L’impasto è facilissimo

Leggi su donnaup

(Di sabato 26 agosto 2023) La ricetta di questa pagina prevede un dolce spettacolare molto facile e veloce da preparare. I dolci che troverai continuando a leggere, non possono essere definiti delle frittelle o dei krapfen ma sono molto simili a delle. Infatti sono composti da un impasto semplicissimo che è reso ancora piùsoffice grazie all’utilizzo della crema pasticciera. Il gusto di questesarà praticamente irresistibile per grandi e per piccini e la sua bontà non sarà simile a quella di nessun altro dolce fatto in casa. Se sei curiosa di scoprire come cucinare questa vera e propria leccornia golosa devi solo continuare a leggere.: ingredienti e preparazione. Come hai potuto leggere poco sopra, realizzare questi dolci morbidissimi e golosi è davvero un gioco ...