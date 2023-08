Breve storia dei bagni delle donne

Leggi su ilpost

(Di sabato 26 agosto 2023) «Solto negli ultimi anni sono apparse in tutta la loro disperante ingiustizia le lunghe file forzate diin attesa nei cinema o nelle fiere, costrette a osservare gli uomini passar loro allegramente davanti. Sul piano pratico gli orinatoi maschili hanno una funzionalità imparagonabile ai water presenti negli ambienti femminili, per la semplice ragione che occupano meno spazio. Per questo oggi si realizzano toilette neutre e miste o si tenta di lanciare sul mercato nuovi sistemi che permettano di farla in piedi. Del tema si occupano anche arte e architettura, come nel padiglione tedesco all’ultima Mostra di Architettura alla Biennale di Venezia. Ipubblici sono diventati il luogo in cui la disparità di genere si manifesta in modo architettonicamente più chiaro»