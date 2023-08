Boxe WBA | IBF | WBO | IBO - Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois diretta Sky pay-per-view

(Di sabato 26 agosto 2023) Grandein pay-per-su Sky, sabato 26 agosto, quando sul ring allestito all’interno della TarczyÅ?ski Arena di WrocÅ?aw, in Polonia, si affronteranno l’ucrainoe l’inglese. In palio la corona mondiale pesi massimi delle quattro categorie, WBA, IBF, WBO e IBO.L'evento sarà visibile inin pay-per-su Primafila, canale 259, acquistabile sul sito sky.it omente con il telecomando. Diverse le repliche previste nei giorni seguenti, sempre sul 259 di Primafila.L’ucraino torna...

Lo ha detto il pugile campione del mondo Oleksandr Usyk che domani difenderà i suoi titoli, Ibf, Wbo e Ibo contro lo sfidante britannico Daniel Dubois. Per Usyk - che si arruolò al fronte nelle ...Ad un anno quasi esatto dalla vittoria su Anthony Joshua, Oleksandr Usyk torna sul ring per difendere per la seconda volta le cinture Ibf,, Wbo e Ibo dei pesi massimi e stavolta dovrà farlo contro Daniel Dubois. Il pugile inglese, soprannominato Dinamyte, ha un record di 19 vittorie e una sconfitta (per ko contro Joe Joyce). L'...... che intanto tra due settimane in Polonia metterà in palio i suoi titoli(supermassimi), IBF, IBO, WBO e The Ring contro il britannico Daniel Dubois, detentore della cintura. L'altra viaggia ...

Boxe WBA, IBF, WBO, IBO - Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois diretta ... Digital-Sat News

A Wroclaw, in Polonia, Oleksandr Usyk tenta di dare un sorriso sportivo ulteriore all’Ucraina. Il Campione del Mondo dei pesi massimi WBA, IBF, WBO e IBO intende mantenere le mani sulle proprie ...Appuntamento alle 23.00 di sabato 26 agosto a Wroclaw, dove Oleksandr Usyk affronta Daniel Dubois nel match valevole per i titoli WBA, IBF, WBO e IBO dei pesi massimi. L'evento sarà visibile in ...