Bonus scuola | puoi avere tanti soldi se hai figli | ma devi chiederli in questo modo | Gioia famiglie

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 26 agosto 2023) L’inizio dellaincombe sulleitaliane e con essa l’acquisto dei libri scolastici. Per fortuna c’è illibri 2023. Gli studenti di tutta Italia stanno già scegliendo diario, astuccio e zaino da portare con sé per il prossimo anno scolastico. Ma gli acquisti che più pesano sulle tasche dei genitori non sono quaderni e matite ma i testi scolastici, che trovare usati non è facile e nuovi non vengono a buon mercato. Un aiuto arriva però dall’incentivo ribattezzato “” visto che in alcune regioni copre anche i materiali scolastici. Lapesa meno sulle tasche dellecon un aiuto dalle regioni. (ilovetrading.it)La particolarità diper l’anno scolastico 2023-2024 è che a stabilire i ...