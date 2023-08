(Di sabato 26 agosto 2023) Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propriconsomme o rimborsi a titolo di benefit. La circolare n. 23/E di oggi fornisce i chiarimentidel, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023(al posto degli ordinari 258,23) il limite entro...

... la premier Meloni ha parlato dell'intenzione di voler introdurre un nuovoper pensionati e lavoratoria basso reddito. Non si sa ancora come potrebbe essere riconosciuto il. ...Nel 2023, ma solo per i datori di lavoro con più di 1.000che si impegnano ad assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ilè incrementato in proporzione di ......nuove detassazioni per lavoratori, che contribuiscono ad aumentare i loro redditi, dando quindi maggiori risorse per i figli. Quoziente familiare al posto dell'Isee per assegnazione, ...

Bonus per dipendenti con figli a carico, limite a 3.000 € Fiscomania.com

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. La circolare n.Bonus 1500 euro in arrivo, ecco per chi Il gruppo Poste Italiane ha appena siglato l’accordo per offrire ai suoi dipendenti un bonus. A partire da quest’anno e proseguendo fino al 2024, i lavoratori ...