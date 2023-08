commenta Veniva usato dai bambini del rione Don Bosco dicome pallone da calcio . È la storia di Johnny, undi riccio ridotto in fin di vita . Qualcuno lo ha salvato dalla barbarie a cui era stato sottoposto, portandolo alla clinica ......contenti che il progetto per Castel Firmiano sia stato approvato e sostenuto dal Comune di... se in città ci sono bambini che giocano a calcio con undi riccio significa che ne .... Sembra impossibile eppure in una terra che ama definirsi amante della natura ci sono bambini che quando vedono undi riccio ritengono che la cosa più divertente sia usarlo come ...

Bolzano, cucciolo di riccio usato da un gruppo di bambini come pallone da calcio: salvato dai veterinari TGCOM

Un povero cucciolo di riccio è stato preso a calci da un gruppo di bambini. A fermare l'ignobile gesto, un gruppo di passanti che hanno salvato il cucciolo. L'episodio ...Gli episodi di violenza a Bolzano a inizio luglio. Grazie al lavoro del Centro per il recupero animali selvatici e dei veterinari il piccolo mammifero è stato curato e potrà tornare a vivere in libert ...