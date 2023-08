Bolletta insoluta | Codacons denuncia WindTre per stalking

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 26 agosto 2023) «Parte unaalla Procura della Repubblica e all’Agcom da parte delnei confronti diper una forma d i recupero crediti aggressiva e persecutoria indirizzata per via telefonica ai suoi clienti». Lo scrive ilin una nota, spiegando che sulla base di segnalazioni ricevute, «ha accertato sei chiamate in ingresso in meno di un’ora sullo schermo del cellulare, tutte...