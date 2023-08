Bimba precipita dal quinto piano | passante la afferra e la salva

(Di sabato 26 agosto 2023) Iltaggio miracoloso è avvenuto in via Nizza, nei pressi di Piazza Bengasi: la piccola è fuori pericolo

Una bambina di cinque anni è precipitata questa mattina dal quinto piano di un palazzo di via Nizza 389, alla periferia di Torino.di 5 annida quinto piano, giovane la prende al volo La piccola, a quanto si apprende, è stata salvata da un ragazzo che ha visto la scena ed è riuscito a prenderla al volo, ...Dai primi riscontri lasi trovava in casa con i ...Una bambina di cinque anni è precipitata questa mattina dal quinto piano di un palazzo di via Nizza 389, alla periferia di Torino. La piccola, a quanto si apprende, è stata salvata da un ragazzo (...

Bimba precipita dal quinto piano, un passante la prende al volo e la salva RaiNews

Verso le 11 di questa mattina, in via Nizza 389, i carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una bimba che era precipitata dal balcone del quinto ed ultimo piano del caseggiato in ...Tragedia evitata a Torino: una bimba di 5 anni è precipitata dal quinto piano, fortunatamente è stata presa al volo da un ragazzo ...