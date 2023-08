Bimba cade dal quinto piano | salvata da un miracolo | chi passava da lì

"Ho sentito urlare un ragazzo, ho visto lache si sporgeva, che scavalcava. Aveva le gambe a penzoloni, si aggrappava alla ringhiera con le braccia: le ho urlato di stare ferma, ma non mi ...Quando mi sono voltata laera già caduta e Mattia era in ginocchio sull'asfalto. Io non so dire come abbia fatto. Ma è stato bravissimo. Lui è un impiegato, fa un po' di palestra, è uno ...E' finita bene, ma poteva essere l'ennesima tragedia che vede protagonista un bambino in questa torrida estate. Solo la prontezza e il coraggio di un uomo di 37 anni ha evitato il peggio salvando una ...

Torino, bimba cade da balcone: presa al volo da un passante Adnkronos

Un bambina di 5 anni è caduta da un balcone al quinto piano di un palazzo in via Nizza 389 a Torino . Un passante di 37 anni, di origine monregalese, ha visto la scena dalla strada e l'ha presa ...