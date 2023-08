Bimba cade dal quinto piano e un passante la afferra al volo Il racconto

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 agosto 2023) Una vicenda che ha dell'incredibile, una combinazione fortuita e salvifica. Una bambina di 4 anni è caduta da un balcone sito aldi un edificio di via Nizza, non troppo distante dal centro di Torino, ma prima che toccasse il suolo è statata da undi 37 anni, che le ha salvato la vita. L'episodio è avvenuto stamattina, poco prima delle 11. La piccola, che era in casa con i genitori, è stata notata da un vicino residente nel palazzo di fronte mentre utilizzando una sedia si arrampicava sul balcone. A quel punto, l'uomo ha avvertito il 37enne, che passeggiava proprio sotto il palazzo in compagnia della fidanzata. Quando laha perso l'equilibrio ed è caduta, il 37enne ha seguito la traiettoria e l'hata al...