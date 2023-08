Biasin | «Inzaghi avrebbe messo Lukaku al centro dell’Inter Chi lo prende…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 26 agosto 2023) Si fa sempre più concreta la voce di un eventuale arrivo alla Roma di, ospite di Radio Sportiva, dice la sua sull’argomento legato all’ex Inter. SPOSTA L’EQUILIBRIO – Come sarebbe andata se Romelufosse rimasto all’Inter? E come andrà per il club che riuscirà ad acquistarlo? Fabrizio, in collegamento su “Microfono Aperto”, si esprime su uno degli argomenti di mercato più caldi: «riesce a sorprenderci tante volte sul campo e tantissime fuori dal campo. Secondo me in Italia, se sta bene fisicamente e trova un allenatore carismatico che ti mette aldel progetto, è un giocatore che fa la differenza. In questo momento chi si porta a casafa un bel salto avanti nelle prospettive Champions League o scudetto. Il belga alla ...