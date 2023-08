Betis | ecco due innesti di qualità in vista della prossima gara

(Di sabato 26 agosto 2023) ilSiviglia ha ufficialmente tesserato quest'oggi Marc Bartra ed Hector Bellerin. I due saranno disponibili per la sfida contro l'Atletico...

... lavori in corso https://t.co/fX3NLq61TC Alessio Lento (@alessio_lento) August 26, 2023 Ieri è infatti arrivato il sondaggio da parte del Real, che ha chiesto alla Juventus il giocatore in ...Intanto,gli acquisti e le cessioni della sessione estiva del calciomercato 2023. Tutti gli ... Cremonese); Corrado (d, Ternana); Petagna (a, Monza); Laxalt (d, Dinamo Mosca); Pezzella (d,).quali sono le prossime partite di calcio che puoi seguire sulla più grande piattaforma di ...30 Valencia - Osasuna (in lingua inglese) 27/08/2023 21:30 Athletic Bilbao -(Federico Marconi) ...

Saelemakers Milan, intesa col Betis: ecco la richiesta dei rossoneri Milan News 24

Continua ad essere incerto il futuro professionale di Matias Soulè, esterno offensivo argentino classe 2003 della Juventus: il giocatore, come riportato da "Sky Sport", sarebbe ...Saranno giorni davvero frenetici per scegliere la migliore destinazione: ecco l'affare immediato in Italia, dove giocherà