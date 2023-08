Berardi in campo per Napoli-Sassuol | bloccata la cessione

(Di sabato 26 agosto 2023) Domenicoscenderà incon ilo per la sfida cntro ilprevista per domenica 27 agosto. L’attaccante delo Domenicoscenderà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

E occhio a un De Ketelaere - bis: chissà che non si sia sbloccato non solo inma anche nella ... chiamati a una trasferta difficile, Laurientè unica soluzione d'emergenza oltre al leader,...In mezzo altorna Anguissa con Cajuste dalla panchina mentre in difesa si deve ancora ... Per quanto riguarda il Sassuolo invecepotrebbe tornare titolare. In difesa torna a disposizione ...Nell'attività di base il responsabile tecnico Federicoha registrato durante gli Open Day aldi Spontricciolo (il prossimo in programma mercoledì 30 agosto ore 20.30) un grande ...

Sassuolo, novità per Berardi: torna in campo | Serie A ... Calciomercato.com

Domenico Berardi scenderà in campo con il Sassuolo per la sfida cntro il Napoli prevista per domenica 27 agosto ...La Juventus non considera chiusa la trattativa con il Sassuolo per portare a Torino Domenico Berardi: come riportato da "La Stampa", i bianconeri sarebbero ancora molto interessati ...