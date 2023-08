Berardi giocherà contro il Napoli? È tornato ad allenarsi Corsport

(Di sabato 26 agosto 2023)potrebbe a essere convocato dal Sassuolo e magari giocare anche un po’ della partita di domani sera al Maradona trae Sassuolo. Mimmoredivivo a? Può essere, chissà se partendo dalla panchina. La buona notizia è che èa lavorare con il gruppo, anche se attorno a lui c’è sempre tanto mistero sia quando s’infortuna e sia su ogni mossa che lo riguarda. Quando è rimasto fuori dai convocati per la prima partita con l’Atalanta, si è subito pensato alla vicenda Juve e si è anche ipotizzato che sarebbe stato così fino alla chiusura del mercato. Intanto si allena, e questo è un buon segno. Non si tratta dunque di auto-esclusione e di stare ai margini come i giocatori che non rientrano nei piani e ne viene trattata la cessione. La prossima mossa sarà rivelatrice, ovvero la ...

Anguissaal fianco degli insostituibili Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski, componendo la ... Per il Sassuolo assente ancora Domenico, al centro di insistenti voci di mercato che lo ...Calciomercato Juventus, super tesoretto: Lukaku,, Diarra e Thuram per AllegriCosì come ...Allegri che non ha ha nascosto la volontà di scremare la rosa considerando che la Juventus non...Dionisi ha invece fatto a meno di Domenico- coinvolto nelle voci di mercato anche se l'ad ... Sabato alle 18.30 l'Atalanta andrà in casa del Frosinone mentre il Sassuoloin casa del ...