Benevento | al via l’evento #LongobardExperience

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 26 agosto 2023) Al via, un’invasione social alla scoperta delle bellezze della città, 26 agosto 2023 – Al via da oggi la due giorni dell’invasione digitale longobarda a, che farà tappa nei prossimi mesi in ciascuno dei sette comuni distribuiti in cinque Regioni italiane appartenenti al sito seriale Unesco “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774 d.C.)”, è una preziosa occasione di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e territoriale, fortemente voluta durante la presidenza beneventana del CdA dell’associazione Italia Langobardorum, l’ente di gestione del sito seriale longobardo – del quale il Comune diè socio fondatore – in collaborazione con ...