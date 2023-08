Belgio | Lukaku | “Domani vado a Roma a firmare” Ipotesi prestito per i giallorossi

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023) Romelunelle prossime ore diventerà un giocatore della. E’ questa la notizia rilanciata con certezza da alcuni media ine Olanda, come Le Soir e HLN. Le due testate riportano infatti un virgolettato dello stesso, presente a un torneo di calcio giovanile a Boom a cui partecipa il figlio Romeo. “Sono nervoso,”, avrebbe detto il trentenne centravanti ex Inter e ora finito ai margini nel Chelsea. Secondo i media locali ci sarebbe già stato anche un primo contatto in videoconferenza con Josè Mourinho, che ha già allenatoal Manchester United. Per quanto riguarda la trattativa, l’più gettonata sarebbe quella delma a questo punto ...