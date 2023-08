Belen Rodriguez tra l' addio a De Martino e l' incontro con Elio Lorenzoni Sfogo social | «Non siete me»

La carriera del bravissimo Stefano De Martino negli ultimi anni ha vissuto una crescita decisamente verticale. Il conduttore Rai ed ex marito diè uno dei profili di punta della Rai e piace moltissimo non solo alla nutrita schiera di fan femminili che vanta su e giù per lo Stivale, ma anche agli addetti ai lavori. Intervistata ...... Francesco Totti, Lenny Kravitz, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, Giorgio Armani, Matthew Mcconaughey, Renzo Arbore, Valeria Marini, Marco Mengoni, Zucchero, Jon Bon Jovi,e tanti ...Dopo tanti anni,è ufficialmente fuori dalla Mediaset. La conduttrice argentina non tornerà alla conduzione di Tu si que vales né tantomeno alle Iene, dove sarà sostituita da Veronica Gentili. Da tempo,...

Stefano De Martino e Belen: retroscena sulla coppia. Lui paparazzato e gli amici svelano tutto ilgazzettino.it

Il conduttore presto sul palco del Festival di Sanremo Spunta l'appello La carriera del bravissimo Stefano De Martino negli ultimi anni ha vissuto una ...Stefano De Martino non ha alcuna nuova compagna. A garantirlo, attraverso un like, è la sorella Adelaide che appare particolarmente informata a ...