Belen Rodriguez dopo Mediaset è vicina a Sky? L’indiscrezione

Secondo uno degli ultimi retroscena, tuttavia, sarebbe un affare quasi concordato quello di un doppio dialogo con la chiacchieratissima coppia composta dae Stefano De Martino. Forse ...non dovrebbe rimanere con le mani in mano, almeno dal punto di vista televisivo. Dopo essere uscita dal giro di Mediaset - non sarà più alla conduzione de Le Iene né nel cast di Tu si ...continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del gossip estivo. I motivi sarebbero da ricercare nella sua frequentazione con Elio Lorenzoni , con il quale sarebbe ormai uscita ...

Quale sarà il futuro televisivo di Belen Rodriguez dopo l’addio a Mediaset Giunge una nuova indiscrezione: “È vicina a Sky” In questa calda estate Belen Rodriguez è tornata a essere una delle ...Belén rimpiazza De Martino: chi è Elio Lorenzoni La 38enne ha fatto le valigie ed è partita insieme alla madre e al padre alla volta della residenza estiva dei Rodriguez, la villa di Albarella. Lì ...