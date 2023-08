BEAUTIFUL | ANTICIPAZIONI PUNTATE 27 AGOSTO-2 SETTEMBRE 2023 | SHEILA SCAPPA DALLA PRIGIONE

(Di sabato 26 agosto 2023)e trame dal 27al 2, della soap americana in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, alle ore 13:40. La famiglia Forrester dirige la propria prestigiosa maison a Los Angeles, ma dietro il lusso e le passerelle si celano tradimenti e colpi di scena. PUNTATA DEL 27Bridget e Quinn si preoccupano perché Eric passa troppo tempo al Club. Intanto Ridge e Taylor avvisano tutti cheè evasa. PUNTATA DEL 28Ridge e Taylor cercano di avvisare Li del pericolo, ma lei non risponde al telefono perché è sotto la minaccia diche ha scoperto che Finn è ancora vivo. ...

