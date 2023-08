Beach volley | World Tour 2023 Marchetto Windisch avanti tutta a Brno! Cecchini Sacripanti 13mi a Baden

(Di sabato 26 agosto 2023) Austria batte Italia 3-0 nella intensa giornata dei tornei Futures delche si disputano tra Austria, Repubblica ceca ed Egitto e che vedono ancora in corsa due delle quattro coppie italiane che erano inserite nei vari tabelloni principali BRNO Restano in corsa le due coppie italiane impegnate nel tabellone principale maschile del Future di Brno.nella semifinale del girone hanno battuto nettamente gli olandesi Groenewold/Van Der Loo con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-16). La coppia azzurra è già certa del passaggio del turno e oggi cercherà di qualificarsi direttamente ai quarti nella finale della pool contro i cechi Dumek/Sedlak. Sconfitta nel primo match del tabellone principale, invece, per Alfieri/Krumins che hanno giocato per lunghi tratti alla pari contro i forti cechi Sepka/Semerad ...

In Aggiornamento: Hanno preso ufficialmente il via oggi a Brno (Repubblica Ceca) e Baden (Austria) i due tornei Futures delPro Tour 2023 di. Due le coppie azzurre presenti nel torneo in Repubblica Ceca. Il team composto da Davis Krumins e Manuel Alfieri , partito dalle qualifiche nella giornata di ieri ha superato 2 - 0 (21 - ...Martin Laciga scomparso marted all'et di 48 anni. Il bernese considerato uno dei pionieri delin Svizzera e uno dei giocatori pi talentuosi di tutti i ...

MADRID (SPAGNA)-Nei Campionati Europei Under 18 di beach volley di Madrid le coppie italiane si qualificano entrambe per la fase ad eliminazione diretta. Tris di vittorie nel tabellone maschile per ...Krumins/Alfieri conquistano il main draw, Marchetto/Windisch iniziano il torneo con una vittoria . Nel torneo di Baden Sacripanti/Cecchini fuori dopo due sconfitte contro le formazioni austriache ...