Bayern Monaco | Pavard assente nella rifinitura pre-Augsburg

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023) Benjaminè ancora in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro. Il calciatore transalpino, nel frattempo, continua però a non allenarsi. Anche oggi,che precede la sfida che vedrà ilimpegnato in casa contro l’non era con il gruppo, secondo quanto riportato da Nicolas Linner che segue la formazione bavaresi per la BILD. Ufficialmente per un problema alla schiena, ma è chiaro come il mercato stia condizionando il tutto in queste settimane. L’Inter resta in attesa, forte dell’accordo già trovato con il 27enne. SportFace.