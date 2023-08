(Di sabato 26 agosto 2023) Il mercato delno sta mettendo insieme i suoi battiti d’ali conclusivi. E sono nomi importanti quelli che arrivano nel nostro Paese. In particolare, le ultime 24 ore hanno riportato inalcuni nomi che proprio dal nostro Paese sono stati lanciati nel decennio scorso. Nel primo caso, si parla di quello che ormai è un big di Eurolega,. Partito nella propria parabola da una delle migliori versioni di Varese dopo l’ultimo scudetto, cioè quella della stagione 2012-2013, si è affermato come uno tra i centri di maggior spessore nell’Europa che conta. Ora lo sbloccarsi della questione Ismael Bako (finito in Russia) ha consentito alle V nere di ufficializzarne l’annuncio. Ma a tornare inè anche un altro USA che, sebbene dcarriera ...

Il Mondiale diprocede a ritmi spediti e l'Italia di Gianmarco Pozzecco si appresta a ritornare in campo. ... Dunque, scatta il conto alla rovescia per la sfidagli uomini di Gianmarco ...È anche il matchgli ultimi arrivati in B : il club altoatesino, vincendo il campionato di C ... Calcio,, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...Una tue impressione delle differenze, di vita, e ditutte e tre "Ho giocato nel Lazio, la mia regione natale, e anche in Emilia Romagna e Lombardia. Sono tre regioni molto differenti, sia ...

Basket: tra Bryant Dunston alla Virtus Bologna e Jacob Pullen a Napoli tornano in Italia antichi protagonisti OA Sport

Seconda giornata dei Mondiali di basket in arrivo tra Manila, Okinawa e Giacarta, cioè tra Filippine, Giappone e Indonesia. Altre otto partite completeranno il novero delle squadre che si mostrano per ...Dal Lazio alla Calabria, per far bene. La Dierre Basketball Reggio Calabria riscalda i motori: nel roster ci sarà il giovane, classe 2004, Riccardo Lato. Ala piccola/guardia, con buona indole realizza ...