Basket | Mondiali 2023 | Porto Rico ferma il sogno Sud Sudan | Georgia e Brasile sul velluto | Grecia senza convincere

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) In archivio la prima parte della giornata aiditra Giappone, Filippine e Indonesia. Quattro le partite che hanno caratterizzato il sabato asiatico, ma una in particolare ha attratto l’attenzione di numerosissimi appassionati, ed è quella tra Sud, all’esordio assoluto, e. SUD96-101 dts (Girone B) Il Sud, dopo i miracoli della qualificazione, al valido Wenyen Gabriel dei Los Angeles Lakers ha aggiunto come naturalizzato Carlik Jones, venticinquenne dell’Ohio che fa su e giù tra NBA e G League. E proprio questa è la sua giornata: 35 punti, 11 assist, 40 di valutazione, una delle performance più dominanti di questi primi due giorni. Sulle sue ali il Sud ...