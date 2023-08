Basket | Mondiali 2023 | la Spagna domina all’esordio contro la Costa d’Avorio

(Di sabato 26 agosto 2023) Tutto facile per lanella prima aidi. La squadra di Scariolo ha passeggiato al suo esordiola, imponendosi con il punteggio di 94-64. Davvero tutto molto semplice per le Furie Rosse, che hanno allungato prima dell’intervallo e poi hanno dilagato nel secondo tempo. Prossimo appuntamento per lail Brasile, vittorioso sull’Iran, in un match che vale il primo posto nel girone. Willy Hernangomez è il miglior marcatore del match con 22 punti. In doppia cifra per laci sono anche Usman Garuba (12) e Juancho Hernangomez (11). Allanon bastano gli 11 punti di Bazoumana Konè e i 10 di Jean Philippe ...

