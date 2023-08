Basket | Mondiali 2023 | frattura del tendine rotuleo per Raul Neto | stella del Brasile

(Di sabato 26 agosto 2023) Arrivano pessime notizie da Giacarta (in Indonesia) per ile per il Fenerbahce, in seguito al grave infortunio rimediato da. Ladella nazionale verdeoro ha riportato purtroppo ladeldel ginocchio destro nel corso della sfida d’esordio nel gruppo G alla Coppa del Mondodimaschile. Il 31enne nativo di Belo Horizonte finisce dunque anzitempo la rassegna iridata e rischia di aver compromesso anche buona parte della stagione agonistica ormai imminente a livello di club.aveva firmato poche settimane fa con i turchi del Fenerbahce, dopo una lunga avventura oltreoceano in cui ha disputato 435 partite in otto annate. Infortunio a parte, il ...

È la Repubblica Dominicana il secondo avversario sulla strada dell'Italia ai. Entrambe le nazionali sono reduci da un successo all'esordio: gli Azzurri hanno superato agevolmente Angola come previsto imponendosi 81 - 67 con un ottimo Fontecchio, i dominicani invece ...Gli Stati Uniti all'esordio neidi2023 battono la Nuova Zelanda per 99 - 72 nel match valido per il Gruppo C. Gli Stati Uniti, avanti 45 - 36 all'intervallo, prende il largo nel terzo periodo con il parziale di 31 - ...Team USA non ha fallito l'esordio aidiin corso nel continente asiatico. Alla Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine, i ragazzi guidati da Steve Kerr hanno sconfitto per 99 - 72 la Nuova Zelanda. Senza le maggiori ...

Mondiali basket, Usa-Nuova Zelanda 99-72: highlights La Gazzetta dello Sport

Inizia nel migliore dei modi anche per gli Stati Uniti l’avventura al Mondiale 2023 di basket. La Nazionale a stelle e strisce, guidata in panchina da Steve Kerr, prevale sulla Nuova Zelanda nel primo ...Ai Mondiali di basket è il giorno dell’esordio degli Usa che battono per 99-72 i "Tall Blacks" della Nuova Zelanda. A trascinare i suoi, facendosi rimpiangere da chi avrebbe voluto vederlo giocare nel ...