Basilicata | in un bar di Pisticci compare un cartello esilarante | Non grattate i Gratta e Vinci qui | altrimenti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 26 agosto 2023) A, comune in proa di Materia in, vive un barista molto ligio alle regole. A chi compra, infatti, ha lanciato un messaggio chiarissimo: usare i tavolini del bar perre è vietato e chi contravviene ne pagherà le conseguenze. Laè la terza regione meno popolosa d'Italia. Qui, infatti, vivono 536.000 persone (dati aggiornati al 1° gennaio 2023). Popolazioni più piccole le vantano solo il Molise (289.000 circa) e la Valle d'Aosta (122.000). Inc'è un numero molto alto di piccoli comuni, mentre non sono moltissimi i paesi che vantano oltre 15.000 abitanti. Uno di questi è, in proa di Matera, che al 1° gennaio 2023 vantava una popolazione di ...