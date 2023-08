Baroni | «Gruppo straordinario e disponibile La strada però è ancora lunga»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 agosto 2023) Marco, allenatore del Verona, ha parlato così dopo il match di Serie A contro la Roma: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Dazn, le dichiarazioni di Marcodopo Verona-Roma.– «E’ unche mi ha dato subito disponibilità, si è messo al lavoro su tutto anche nelle difficoltà che abbiamo avuto. In ritiro non avevamo molti giocatori,ho trovato grande disponibilità. In questo momento alla squadra manca tanto, ma mi piaceva l’atteggiamento fatto vedere ai nostri tifosi. Una squadra che ha qualità e altre componenti per fare risultato con certe squadre. Faccio i complimenti ai ragazzi». COME SI E’ INSERITO – «Noi siamo partiti pensando di cambiare sistema di gioco, ma questa squadra andava smontata e rimontata. Era da anni che giocava 3-4-2-1. Per tante cose abbiamo ...