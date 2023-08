Barbara D’Urso in vacanza tra Noto | Siracusa e Marzamemi | “Sicilia bedda”

(Di sabato 26 agosto 2023) Fine agosto atipico per. Per la prima volta dopo 15 anni la conduttrice napoletana non ha fretta di

...si parte già i primissimi giorni di settembre e a debuttare sarà proprio la new entry della rete Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque rimasto orfano in fretta e furia della storica. ...Tra i nomi che circolano con insistenza, c'è di sicuro quello di, ma nessuna conferma è arrivata su quest'indiscrezione. Secondo uno degli ultimi retroscena, tuttavia, sarebbe un ...Myrta Merlino , new entry in casa Mediaset, subentrata alla veterana, per la prima settimana potrà contare sulla doppia puntata de La promessa, che in quella fascia oraria garantisce ...