Ballando con le stelle | Carolyn Smith conferma la sua presenza?

Più che il cast, il vero nodo da sciogliere quest'anno, in vista della nuova edizione dile Stelle 2023 , ha a che farela giuria. Chi ritroveremo dietro il celebre banco, pronto a distribuire votil'apposita palettale Stelle 2023, arrivano le prime ...Da mesi Milly Carlucci , conduttrice dile Stelle , afferma che la giuria del talent show " non è stata ancora riconfermata ". Un suo componente però l'ha sbugiardata sui social, parlando del lavoro che i sarti stanno portando ...Per la d'Urso potrebbero però aprirsi le porte della Rai: Milly Carlucci non ha mai nascosto di volerla ale stelle. Questa d'Urso Scordatela: la foto che sconvolge tutti. "Rosicone, ...

Carolyn Smith smaschera il bluff di Milly: cosa succede a Ballando La conduttrice sbugiardata da uno dei giurati tramite un post su Instagram con cui svela che le sarte… Leggi ...Da mesi Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, afferma che la giuria del talent show "non è stata ancora riconfermata". Un suo componente però l’ha sbugiardata sui social, parlando del ...