Bacio senza consenso alla calciatrice Hermoso | la Fifa sospende Luis Rubiales

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 26 agosto 2023) .sì,no. Non si placa la polemica per ila sorpresa del presidente della Federcalcio spagnolaJennidopo la vittoria del Mondiale di calcio da parte della sua nazionale femminile. Durante la premiazione infatti, il numero 1 della federazione si è avvicinatomiglior marcatrice nella storia della nazionale spagnola e successivamente le ha dato unsulla bocca.Haemoso, laPugno duro dellasospeso, in attesa del provvedimento disciplinare, dopo ila ...