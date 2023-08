(Di sabato 26 agosto 2023) Sardar, neo attaccante della Roma, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore giallorosso: le dichiarazioni Sardarha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore della Roma ai canali ufficiali del club. LE PAROLE – «È difficile descrivere le emozioni che sto provando, arrivo in uno dei club più prestigiosi nel panorama internazionale eunpoterun titolo con la maglia della Roma».

... contro i gialloblù deve trascinare una squadra e un ambiente che oraRomelu Lukaku. La Roma ... Renato Sanches è ai box e il nuovo acquisto Sardarè indisponibile, ma Mourinho ritrova dalla ...Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Il calciomercato non dorme mai. Concluso il campionato, dal primo ...Attenzione anche alla Roma nonostante l'arrivo di Sardar, Mourinhoun vero centravanti e a condizioni vantaggiose il belga può diventare un'opzione credibile per i giallorossi. C'è poi ...

Azmoun sogna in grande: «Sarebbe un sogno vincere qui» Calcio News 24

Ultime scintille di calciomercato mentre oggi la serie A torna in campo con gli anticipi del Milan e della Roma che sogna il colpo grosso su Lukaku ...Per il Milan potrebbe riaccendersi una pista assopita di calciomercato, dopo la chiusura del Fulham rispetto alla trattativa per il giocatore. Gli ultimi giorni di calciomercato sono senza dubbio quel ...