Avellino | colpo in attacco in arrivo | i dettagli

(Di sabato 26 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ha messo le mani su Gabriele Gori, attaccante classe ’99 di proprietà della Fiorentina. Si tratta di un centravanti, forte fisicamente, mancino di piede, abile nel gioco aereo e nel fare salire la propria squadra. Nella stagione 2022/2023 ha vestito la maglia della Reggina collezionando 34 presenze condite da 3 gol. L’attaccante toscano firmerà un contratto triennale con la società irpina. La triade capitanata da Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano piazza la ciliegina sulla torta. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio da parte del sodalizio irpino. IN USCITA. Dopo aver salutato Mamadou Kanoutè, passato al Taranto a titolo definitivo, Vincenzo Plescia ha lasciato il quartier generale di Venticano per partire alla volta della Sicilia: destinazione Messina. Bagaglio alla mano anche per Marcello Trotta, ...

