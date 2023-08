Auto finisce nel canale | recuperata con l’elicottero dai Vigili del fuoco video

(Di sabato 26 agosto 2023)deldi Arezzo distaccamento di Sansepolcro e Nucleo Elicotteri sono intervenuti questo pomeriggio in Località Aboca Sansepolcro per il recupero di un’alimentata a metano finita in undi scolo dopo un incidente. Viste le previsioni di imminenti piogge, l’è stata rimossa per non ostruire il deflusso dell’acqua. La squadra di Sansepocro ha provveduto a pulire la zona da rami e piante che potevano impedire il recupero. L’vettura è stata poicon Drago e portata nel punto più vicino accessibile da un carro attrezzi Nell’incidente non sono rimaste ferite persone. https://www.lortica.it/wp-content/uploads/2023/08/-del--recupero-.mp4 L'articolo proviene da ...

...pomodori sui quadri di Vincent Van Gogh o che si incollano i palmi delle mani sui cofani delle... Perché so dove comincia e dove. Perché un voyeur attento e discreto ha più cose da dire di ...Ma l'allarme per i nubifragi nonqui . Perché il rischio di eventi estremi si estende ora ...in transito schiacciata da un albero Si prevede quindi un'estensione dell'area perturbata di ...Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... Al 51 Gonzalez va vicinissimo al 2 - 1 ma la sua incoronata di testadi poco fuori. Pongracic ...

Incidente sulla Casilina, auto finisce contro una ringhiera e si ribalta ciociariaoggi.it

Auto elettrica sì o auto elettrica no Tra i calcoli da fare, ci sono tante incognite che ancora spaventano i potenziali compratori: ecco tutto svelato. E voi già lo sapevateAuto finisce contro una ringhiera e si ribalta. L'incidente si è verificato intorno alle 22.30 in via Casilina nord a Ferentino. Sul posto il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica, i ...