Auto a fuoco in autostrada | coppia viva per miracolo Foto

I Vigili deldi Avellino subito dopo le ore 17'00 di oggi 26 agosto, sono intervenuti sull'strada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 38 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un'vettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo si sono propagate anche alle sterpaglie della vicina scarpata, e sono state spente mettendo in sicurezza l'intera area. I coniugi a bordo, partiti dalla provincia di Napoli e diretti ad Avellino, oltre un comprensibile spavento non hanno subito nessuna conseguenza. Il tratto di strada in direzione Canosa è rimasto chiuso durante le operazioni di spegnimento con ripercussioni sul traffico che hanno provocato diversi chilometri di coda.