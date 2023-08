Auto a fuoco in autostrada | coppia viva per miracolo Foto

(Di sabato 26 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili deldi Avellino subito dopo le ore 17’00 di oggi 26 agosto, sono intervenuti sull’strada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 38 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un’vettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo si sono propagate anche alle sterpaglie della vicina scarpata, e sono state spente mettendo in sicurezza l’intera area. I coniugi a bordo, partiti dalla provincia di Napoli e diretti ad Avellino, oltre un comprensibile spavento non hanno subito nessuna conseguenza. Il tratto di strada in direzione Canosa è rimasto chiuso durante le operazioni di spegnimento con ripercussioni sul traffico che hanno provocato diversi chilometri di coda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... in diversi casi ha scelto le tettoie degli impianti di benzina, o ha coperto lecome ha ... coda in tangenziale e almeno 180 chiamate di soccorso ai vigili del: queste le conseguenze del ...Sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del. Il 42enne a bordo dell'è stato trasportato per accertamenti al Sant'Anna. Rilievi della polizia locale di Fino Mornasco... ma uno dei tronchi è finito contro la facciata di un palazzo travolgendo anche l'parcheggiata ... I vigili delsegnalano almeno un centinaio di interventi, anche tetti scoperchiati e ...

Macchina in fiamme sulla Palermo-Mazara, lunghe code in autostrada PalermoToday

RIETI - I vigli del fuoco del distaccamento territoriale di Posta sono stati mobilitati nella tarda mattinata, poco dopo le 10,30, per una richiesta di soccorso a causa di un incidente stradale in ...Montemiletto - I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 12:00 di oggi 26 agosto, sono intervenuti a Montemiletto in contrada Casale San Nicola, per un incidente stradale che ha visto coinvolt ...