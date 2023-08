Aurora Ramazzotti e la vita da mamma | “Ecco perché lego i capelli”

(Di sabato 26 agosto 2023) La gestione di un neonato può non essere sempre semplice e comportare sacrifici non sempre facili da sopportare, soprattuttosi è inebilmente costretti a svegliarsi anche di notte per le poppate. Nonostante tutto,non perde l’ironia che l’ha sempre caratterizzata anche prima di diventareed è questo uno dei punti di forza che tanti follower sembrano amare di lei. La figlia di Michelle Hunziker ed Erosattualmente si trova in Sardegna insieme allae ai genitori del compagno, Goffredo Cerza, ma non manca di condividere alcuni dei momenti che il gruppo sta vivendo sull’isola, all’insegna del relax e del divertimento. Vi ...

Leggi Anche Michelle Hunziker nonna sexy in vacanza in Sardegna Michelle Hunziker ha trascorso l'estate in Sardegna con tutta la big family: le figliee Sole e Celeste Trussardi , il nipote Cesare e un nutrito gruppo di amici. In bikini la conduttrice sfoggia come sempre un fisico invidiabile, tonico e atletico: una nonna ...è diventata mamma da pochi mesi di un bambino, Cesare Augusto, nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza. La giovane influencer è sempre stata molto attenta nel non ...Il 23 settembre 2022ha annunciato la sua prima gravidanza con un reel su Instagram insieme al compagno Goffredo Cerza : il video ironico mettevano fine ai rumors e alle indiscrezioni che per tutta la ...

Insieme alla figlia Aurora Ramazzotti, la conduttrice ha voluto mostrare ai fan le somiglianze con la figlia. «Ci somigliamo anche nelle esclamazioni». Sono queste le parole che Michelle Hunziker ha ...Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochi mesi di un bambino, Cesare Augusto, nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza. La giovane influencer è sempre stata molto attenta nel non ...