Attivisti di Ultima Generazione bloccano la statale a Bari

Ancora una volta un'azione di protesta fulminea e imprevedibile deglidiGenerazione . Stavolta è stata presa di mira la Statale Adriatica 16 nel tratto compreso fra Torre a Mare e Mola di Bari, molto trafficata in questo periodo. La dinamica dell'...Questa mattina alle 8:15 sulla Strada Statale 16 'Adriatica' al km 818, tra Torre a Mare e Mola di Bari, ottodiGenerazione si sono seduti sull'asfalto e hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Glichiedono un 'fondo riparazione da 20 miliardi di euro per riparare i ...Questo il messaggio con cuiGenerazione accompagna il video dell'azione compiuta sabato mattina in Puglia, dove un gruppo di manifestanti ha bloccato la Statale Adriatica a Mola di Bari . La ...

A Bari la protesta di Ultima Generazione: attivisti bloccano traffico sulla statale 16 BariToday

Ancora una volta un'azione di protesta fulminea e imprevedibile degli attivisti di Ultima Generazione. Stavolta è stata presa di mira la Statale Adriatica 16 nel tratto compreso fra Torre a Mare e ...La protesta degli attivisti di Ultima Generazione contro il cambiamento climatico è giunta anche in Puglia. Nella mattinata di oggi, infatti, un gruppo di otto persone ha bloccato la ...