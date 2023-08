Atletica | Sibilio e Scotti trascinano la 4×400 | Italia in Finale ai Mondiali!

(Di sabato 26 agosto 2023) Una sontuosaha staccato il biglietto per ladellamaschile ai Mondiali 2023 dileggera. La staffetta del miglio si è ampiamente meritata il passaggio del turno grazie a una prova di tutta sostanza conclusa al terzo posto nella propria batteria con il tempo di 3:00.14. La nostra Nazionale è tra le migliori otto del Pianeta in una delle gare più iconiche di questo sport, ritenuta l’esemplificazione dello stato di salute del movimento agonistico di un Paese. Davide Re non è stato impeccabile nella frazione iniziale (45.71), ma a risollevare l’ci ha pensato uno stratosferico Edoardo. Il lombardo ha corso con grandissimo piglio il proprio giro della morte e poi ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, uscendo di prepotenza sul rettilineo ...

Napoli . Archiviata la delusione per la finale dei 400 ostacoli mancata per soli 4 centesimi, Alessandrotornerà in pista per il secondo i pegno del suo Mondiale a Budapest. Questa sera alle 19:30 prendono il via le batterie della staffetta 4x400 maschile. L'Italia correrà nella seconda alle 19:...Oggi è penultima giornata ai Mondiali dia Budapest. Molta attesa per le due staffette 4×100 che hanno incantato ieri sera: la ... Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati, Alessandro. ...Sono stati decisi i quartetti delle staffette 4 400 azzurre che correranno in semifinale nella sessione serale dei Mondiali di Budapest. Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandrosaranno i quattro della maschile. Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora, Giancarla Trevisan le quattro della femminile. Batterie maschili dalle 19.30. A seguire le sfide ...

Non solo la 4x100, oggi sarà giornata di batterie per la 4x400 sia al maschile (dalle 19.30) che al femminile (dalle 19.55). Tra gli uomini l'Italia - impegnata nella seconda batteria con Giamaica, Be ...Il quartetto maschile si è qualificato ieri primo in semifinale davanti a Sudafrica e Gran Bretagna. In pista anche le azzurre, terze ieri con il primato nazionale in 42"14 ...