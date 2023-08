Atletica | Shankule vince la Maratona femminile ai Mondiali Lo scettro resta in Etiopia | Giovanna Epis terza europea

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Amane Berisoha vinto laai2023 dileggera. L’etiope si è imposta sulle strade di Budapest con il tempo di 2h24:23 sotto il sole e con temperature in costante aumento (si è partiti alle ore 07.00 proprio per evitare il gran caldo). La 31enne, in primavera seconda Boston e nel 2015 trionfatrice della Roma-Ostia, ha attaccato due volte insieme alle proprie connazionali: prima al 13mo e poi al 30mo chilometro, scremando il gruppo di testa e fiaccando la resistenza dell’intera concorrenza. Nei pressi del 35mo chilometro ha piazzato una micidiale rasoiata per lasciare sul posto le altre etiopi Yalemzerf Yehualaw e Gotytom Gebreslase, con cui era rimasta da ormai alcuni minuti. Il titolo iridatocosì in questo Paese, visto che a Eugene ...