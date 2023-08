Atletica | parlano gli azzurri d’argento nella 4×100 Tortu | “Non esiste il riscatto personale in staffetta”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippoconfezionano una grande impresa e portano a casa una memorabile medagliametri ai Campionati Mondiali 2023 dileggera in quel di Budapest. Glihanno riportato l’Italia sul podio iridato 28 anni dopo l’ultima volta (bronzo a Goteborg nel 1995), correndo in 37?62 e cedendo solo agli imprendibili Stati Uniti di Noah Lyles e compagni. Patta, proprio come ieri in semifinale, ha disputato una bellissima terza frazione in curva: “Non siamo una squadra, siamo fratelli. Questa medaglia vale tantissimo, probabilmente vale di più rispetto a quella di Tokyo per come siamo arrivati qui. Siamo felicissimi. Ammetto che volevamo vincere, perché quando entri in una finale vuoi ...