Atletica | Mondiali Budapest ottava giornata | programma e diretta

(Di sabato 26 agosto 2023) Ormai siamo quasi giunti alla fine dei campionatidileggera. Quest’oggi infatti si va in scena con l’e anche in questo contesto non mancheranno gare attesissime. Ieri sono stati incoronati, tra gli altri, i campioni dei 200m. Se tra gli uomini Noah Lyles ha potuto completare la doppietta, dopo aver trionfato nei 100, tra le donne si è presa la corona Shericka Jackson. Nelle altre finali, successo per Rojas nel triplo e poi Kitaguchi nel giavellotto. La grandissima notizia diperò è stata la stratosferica prestazione delle due staffette azzurre 4×100 che sono state capaci di guadagnarsi un posto in finale. La maschile ha corso con il miglior tempo mondiale stagionale, mentre la femminile ha fatto registrare un nuovo clamoroso record italiano. Andiamo dunque a ...

