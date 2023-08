Atletica | Mondiali Budapest 2023 | doppietta etiope nella maratona femminile | Epis dodicesima

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023) Shankule vince laaididi. Super gara dell’, che allungaseconda parte di corsa con le connazionali Gebreslase e Yehulaw. 2:24:23 per la 31enne africana, che toglie lo scettro di campionessa mondiale proprio a Gebreslase, seconda all’arrivo in 2:24:34. L’etiopia manca il tris con il crollo nel finale di Yehulaw, quinta all’arrivo, che subisce il sorpasso della marocchina Gardadi, 2;25:17, e Salpeter, 2:25:38. Giovannachiude al dodicesimo posto in 2:29:10. La veneziana risale dalla ventesima posizione a metà gara con un’ottima seconda parte di corsa chiudendo come seconda delle europee dietro la tedesca Kejeta, undicesima in 2:29:04 Gara che parte a ritmi piuttosto ...