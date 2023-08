Atletica | Mondiali 2023 | risultati 26 agosto Maratona di marca etiope | Lepage guida nel decathlon

(Di sabato 26 agosto 2023) Idileggera sono entrati nella loro fase conclusiva. Penultima mattinata di gara caratterizzata dallafemminile, dalle qualificazioni del getto del peso femminile e a tre prove del. Una sola italiana era impegnata a Budapest: Giovanna Epis si è distinta sulle strade della capitale ungherese, conquistando un buon 12mo posto e risultando la terza europea al traguardo. Stasera si tornerà in pista per l’assegnazione di sette titoli, l’Italia aspetta soprattutto al 4×100 maschile.OGGI FINALI(FEMMINILE) – L’Amane Beriso Shankule ha vinto con il tempo di 2h24:23 sotto il sole e con temperature in costante aumento La 31enne, in primavera ...

L'Italia a caccia di medaglia. Due staffette azzurre in gara per salire sul podio aidia Budapest. Jacobs guida insieme a Tortu la corsa alla conferma dell'oro olimpico. Pavese chiuderà la corsa delle azzurre capaci di stabilire in semifinale il nuovo primato ...Napoli . Archiviata la delusione per la finale dei 400 ostacoli mancata per soli 4 centesimi, Alessandro Sibilio tornerà in pista per il secondo i pegno del suo Mondiale a Budapest. Questa sera alle ...Oggi è penultima giornata aidia Budapest. Molta attesa per le due staffette 4×100 che hanno incantato ieri sera: la nazionale italiana maschile si è qualificata prima in semifinale con un tempo di 37"65. ...

Ci siamo qualificati per la finale con il miglior tempo, sfideremo a Budapest partendo dalla quinta corsia i mostri sacri della velocità con un quartetto che più eterogeneo (per curriculum, qualità ...Domani, domenica 27 agosto, è prevista la nona e ultima giornata di gara dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest verranno assegnati gli ultimi otto titoli della rassegna iridata ...