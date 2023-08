Atletica | Mondiali 2023 | Duplantis regala spettacolo e vince a 6 10 senza record | 9° Stecchi

(Di sabato 26 agosto 2023) Armandnon sbaglia un colpo egrandeanche sulla pedana del National Athletics Centre di Budapest, dominando la finale del salto con l’asta ai Campionatidileggera. Il fuoriclasse svedese ha conquistato il secondo titolo iridato della carriera, bissando dunque il sensazionale trionfo dell’anno scorso a Eugene ma mancando l’appuntamento con ildel mondo. Il 23enne scandinavo campione olimpico in carica si è reso protagonista di una gara entusiasmante, superando al primo colpo 5.55, 5.85, 5.95, 6.00, 6.05 e 6.10 metri per poi provare a ritoccare di un centimetro il suo primato mondiale (il 6.22 indoor dello scorso febbraio).non è riuscito però nell’ennesima impresa, fallendo i tre ...

È argento per l'Italia nella staffetta 4 100 aidi2023 di Budapest. Il quartetto azzurro composto da Marcell Jacobs , Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Roberto Rigali ha conquistato il secondo gradino del podio. Gli azzurri hanno ...Oro agli Usa, argento agli azzurri Medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta 4x100 aidileggera di Budapest 2023. Gli azzurri - Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu - sono secondi in 37''62 alle spalle degli Stati Uniti, che conquistano la ...BUDAPEST (UNGHERIA) - La tanto attesa finale della staffetta maschile 4x100 si è chiusa con la vittoria degli Stati Uniti . L'Italia ha chiuso al secondo posto facendo registrare il record italiano. ...

Dopo la 4x100, l'Italia raccoglie grandi soddisfazioni anche dalle due 4x400 ai Mondiali di atletica di Budapest. Re, Scotti, Benati e Sibilio tra gli uomini, così come Mangione, Folorunso, Bonora e ...(Adnkronos) – Italia in finale nella staffette 4×400 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. In campo maschile, Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio si classificano ...