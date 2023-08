Atletica | le formazioni delle 4×400 italiane ai Mondiali | tornano Folorunso e Sibilio per inseguire la finale

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) L’Italia spera di essere protagonista con laai2023 dileggera. Le due staffette del miglio scenderanno in pista questa sera per disputare le rispettive batterie e andare a caccia della qualificazione alle finali: staccheranno il pass le prime tre classificate di ciascuna batteria e i due migliori tempi di ripescaggio. Ayomidesarà chiamata a trascinare la formazione femminile. La finalista iridata dei 400 ostacoli correrà in seconda frazione, ricevendo il testimone da Alice Mangione e passando il bastoncino ad Alessandra Bonora. A Giancarla Trevisan spetterà l’ultimo giro di pista. Donne in pista alle ore 20.07 in una seconda batteria di fuoco dove campeggiano Gran Bretagna e USA: bisognerà fare la corsa su Cuba, Svizzera, Belgio, Ungheria, Irlanda e Botswana per provare a passare il ...