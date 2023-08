Atletica | Giovanna Epis | “Sono veramente contenta Lavoro da due anni per una nuova consapevolezza di me”

(Di sabato 26 agosto 2023)ha i suoi buoni motivi per uscire soddisfatta dalla maratona dei Mondiali 2023. La 34enne di Venezia chiude al 12° posto con il tempo di 2’29?10, inserendosi peraltro come terza europea del lotto di coloro chearrivate alla fine in quel di Budapest. Un risultato convincente, che ne conferma la competitività. Queste le parole diai microfoni della Rai: “, era esattamente quello che volevo fare. Grazie Chiara, la mia mental coach. Ieri eroimpaurita nel partire davanti. Sto lavorando da dueper avere unadi me stessa. Da quando ho fatto due volte 2 ore e 23? midetta ‘anch’io ...

L'atleta africana trionfa in 2h24'23'' davanti alla connazionale Gebreslase e la marocchina Gardadi. L'italiana chiude un'ottima ...