Atletica | domani la Maratona maschile ai Mondiali | orario esatto | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023), domenica 27 agosto, a partire dalle ore 07.00, si disputerà ai2023 dileggera la, ed in casa Italia saranno tre gli azzurri in gara, ovvero Yohanes Chiappinelli, Eyob Ghebrehiwet Faniel e Daniele Meucci. La diretta tv della gara sarà fruibile su Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Action, Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delladei2023 dileggera. Medagliere2023: Italia resiste al 7° posto con altre tre nazioni CALENDARIO...