Atletica | Abodi | “Azzurri 4×100? Formidabile argento vivo”

... sono stati due tedofori " il più giovane di soli 5 anni e il più anziano appartenenti all'... L'onorevole Daniela Dondi: " Oggi porto i saluti anche del Ministro dello Sport Andrea, che è ...... ha detto il capitano della nazionale azzurra di, 'Ho vinto una nuova sfida, è stato un ... Ha twittato il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea. 'Semplicemente Tamberi, fantastico ...Così, su X, il ministro per lo Sport e i giovani Andreaapplaude Gianmarco Tamberi dopo l'oro mondiale conquistato a Budapest nel salto in alto.

Atletica: Abodi, 'azzurri formidabili con argento in 4x100' - Altri Sport ... Agenzia ANSA

"Mi sento come un umano che batte i supereroi". Eppure Gianmarco Tamberi è uno degli atleti più grandi di tutti i tempi nel salto in alto. Il marchigiano entra definitivamente nella leggenda dello spo ...Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – “Altissimo, ancora una volta più in alto di tutti… Purissimo, come il tuo talento, comunque coltivato, preservato e allenato… Semplicemente Tamberi, fantastico capitano a ...