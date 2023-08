Atalanta | permanenza Zapata | determinante la fiducia di Gasperini

(Di sabato 26 agosto 2023) Duvansembrava a un passo dalla Roma, dove sarete andato volentieri per l’ingaggio ritoccato e un anno di contratto in piu? rispetto...

Domenico Berardi , tra laal Sassuolo e la voglia forte, fortissima, di andare alla ...al muro contro muro e in cui Berardi non è stato convocato da Dionisi per la sfida con l'. PACE ...Nonostante la società abbia garantito la suaa Reggio Emilia, l'esterno neroverde ha saltato l'esordio in campionato contro l'e lo scenario potrebbe prolungarsi. Ma fino a quando ...Il secondo invece, con Gabri Veiga sfumato, è più vicino allain azzurro. Ci sono anche ... Se per lo spagnolo c'era una trattativa in piedi e poi crollata nelle ultime ore, l'ha ...

Atalanta, Zapata verso la permanenza: Gasperini punta su di lui con ... Footballnews24.it

La possibilità di andare a giocare in prestito al Bologna o alla Salernitana potrebbe offrire a Iling-Junior titolarità e minutaggio ma potrebbe comportare la sfida di lottare per la permanenza ...L’esordio stagionale contro il Sassuolo ha permesso all’Atalanta di conquistare i primi tre punti, grazie anche al neo acquisto Charles De Ketelaere. Ora la Dea si prepara ad affrontare il Frosinone e ...